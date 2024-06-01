شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حماية المنافسة للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع بدء تطبيق اختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وفقا لقانون المنافسة وتعديلاته، تناول جهاز حماية المنافسة إجراءات فحص التركزات الاقتصادية في الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ورقابتها.

وأوضح حماية المنافسة عبر إنفوجراف شروط إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركزات الاقتصادية، ومتى يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأي الجهاز، إلى جانب توضيح موعد فحص الجهاز ملفات الأخطار الواردة إليه من الهيئة.

وتضمنت توضيحات الجهاز مراحل الفحص وطبيعة القرارات التي من الممكن للجهاز اتخاذها عقب مرحلة الفحص.



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