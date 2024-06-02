ريمات الرياض للتنمية توقع عقودا استثمارية لإعلانات بنصف مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة المنطقة والممكن الاستراتيجي للقطاع الخاص، الحزمة الثانية من العقود الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية، بإجمالي إيرادات تزيد عن نصف مليار ريال، وذلك في إطار الفرص المعلن عنها سابقا ضمن المخطط الإعلاني لمدينة الرياض.

وتم توقيع ثلاث عقود استثمارية مع «شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان» الأول لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض، وعقدين آخرين لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات بإجمالي ايرادات تزيد عن 442 مليون ريال لكامل مدد هذه العقود.

في حين فازت شركة «نايف الراجحي الاستثمارية» بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم بإجمالي إيرادات تزيد عن 41 مليون ريال سعودي لكامل مدة العقد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ريمات الرياض للتنمية» عبد الله أبوداود أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن الخطة التي تعمل عليها الشركة لتنفيذ مشاريع نوعية في العاصمة من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص وفق نماذج أعمال مستدامة، تسهم في بناء مجتمع حيوي ومزدهر في منطقة الرياض، كما أن هذه العقود تأتي امتدادا للفرص التي تم توقيع عقودها سابقا في مجال الإعلانات الخارجية لترتفع قيمة عقود المحفظة إلى ما يزيد عن 17 مليار ريال وهو يعد رقم قياسي عالمي في هذا المجال.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف الراجحي «يعد العقد مرحلة هامة للشركة في مجال الإعلانات الخارجية التي نهدف من خلالها إلى تطوير معالم إعلانية جديدة تناسب الذوق العام، وبما يسهم في تحسين المشهد الحضري في الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم».

وبين الرئيس التنفيذي في وكالة فادن حمد العنزي أن الاتفاقية تعمل على دعم منظومة النقل العام في منطقة الرياض، عبر تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض.