شكرا لقرائتكم خبر شراكة مع منصة «على بابا» لتسويق التمور ومشتقاتها لـ23 شركة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المركز الوطني للنخيل والتمور زيارته إلى مجموعة علي بابا بمقرها الرئيس في الصين، لعمل شراكة تجارية لتأهيل 23 شركة تمور سعودية، لاستخدام وتفعيل منصة «علي بابا» الالكترونية في تسويق التمور السعودية ومشتقاتها في الأسواق العالمية.

وتضمنت الزيارة التي استغرقت 6 أيام، عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية، وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور، وذلك تحقيقا لاستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها، بجانب زيارة المقر الرئيس لمجموعة علي بابا، وحصول الشركات المشاركة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة، وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الالكترونية، والاطلاع على التجارب المثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول استراتيجيات قطاع الأغذية، وعوامل جذب العملاء على المنصة.

كما عقد المركز خلال الزيارة عددا من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية، بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف، مما يسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية، للاستفادة من تجاربها في تسويق المنتجات، وذلك لتعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميا، وامتدادا للشراكة الموقعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة علي بابا، ضمن فعاليات (معرض عالم التمور)، الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي، بنسبة 120%، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، 644 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 566 مليون ريال.

وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول، إذ ارتفعت قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من 2024، وتجاوز الارتفاع في كثير من الدول بنسبة 100%، منها: ( النمسا، النرويج، الأرجنتين، البرازيل، البرتغال، ألمانيا، وكندا).