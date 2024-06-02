شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تشكل لجان تفتيش على محاضر السرقات بالشركات لمنع المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تشكيل لجان للتفتيش المالى والتجارى بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك لمراجعة الإلتزام بقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي وعدم التلاعب أو المجاملة بها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن لجان التفتيش بالشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت أولى جولاتها بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للتفتيش المالى والتجارى بالشركة، كاشفا أن هناك حالة طوارئ حاليا تدور بشركات توزيع الكهرباء الـ9 نتيجة التفتيش بشتى الإدارات المالية والتجارية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت جدول للمرور على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، والتفتيش المالي عليهم، كاشفا أن هناك ارتفاع غير مسبوق فى نسب الفقد ببعض شركات التوزيع وعلى رأسها شركة جنوب القاهرة برئاسة المهندس مدحت فودة التى وصل بها الفقد ببعض المناطق إلى 60%.

وقال المصدر إن هناك تعليمات لجميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم، والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات.