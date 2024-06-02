«سيل» تستكشف شراكات وفرصا استثمارية في معرض بوسيدونيا باليونان

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وأكدت الشركة أن هذه المشاركة تعد فرصة كبيرة لتعزيز مكانة الشركة في الأسواق الدولية، واستكشاف شراكات جديدة وفرص استثمارية، فضلا عن التعريف بخدماتها والتي تأتي في مقدمتها معالجة الانسكابات الزيتية في البحر الأحمر والخليج العربي.
ويتضمن معرض بوسيدونيا العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تناقش القضايا الراهنة والتحديات المستقبلية في قطاع الشحن الدولي والخدمات البحرية مثل القوانين البحرية، وأمن البحار، والبيئة، ما يسهم في تعزيز الفهم العميق للتحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع.
ويقام المعرض كل سنتين في أثينا، حيث يجذب نخبة من المديرين التنفيذيين والموردين والمتخصصين في صناعة الشحن العالمية من جميع دول العالم، ما يتيح فرصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكارات والممارسات الأفضل في هذا المجال، فيما يمثل فرصة ذهبية لبناء العلاقات وتعزيزها، ما يسهم في دفع عجلة التقدم والابتكار في قطاع الشحن الدولي.
ويشتهر معرض بوسيدونيا بعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في قطاع الشحن الدولي منها، المعدات المتطورة، والبرمجيات الحديثة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وحلول الحفاظ على البيئة؛ كما يمكن الزوار من التعرف على أحدث التقنيات التي يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة عمليات الشحن البحري الدولي وتعزيز الاستدامة البيئية.
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