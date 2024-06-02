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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض التطبيقات الالكترونية 2024 في نسخته الثانية يقام غدا الاثنين في مقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، أن المعرض الذي يستمر يومين، يخدم رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب ومبرمجي التطبيقات الالكترونية، والمهتمين بالتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى لاستقطاب أكثر من 45 تطبيقا الكترونيا مميزا.

واشترطت غرفة الشرقية على المشاركين في المعرض أن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية، حاصلا على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وأن يكون التطبيق ذا اسم واضح، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون فعالا يعمل على جميع الأنظمة الالكترونية المعروفة وهي:«Android-Apple store -website» كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال.