تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة الكترونية، ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى».

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المرحلة تشمل تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة جميع أحجام المنشآت الأخرى، وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر 2024م.

ويهدف قرار الوزارة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وأفادت الوزارة أن القرار يطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل (عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات)، ويلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الالكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في يوليو 2023، قرارا وزاريا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة الكترونية، ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى».

وبدأت الوزارة مطلع ديسمبر 2023، في تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة الكترونية، ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى»، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت العملاقة.

مراحل تطبيق القرار:

المرحلة الأولى:

1 ديسمبر 2023 تشمل المنشآت العملاقة

المرحلة الثانية:

1 يونيو 2024 تشمل المنشآت الكبيرة

المرحلة الثالثة:

1 ديسمبر 2024 تشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى

التطبيق على:

المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%

يلزم القرار :

المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات العقود على منصة «قوى»

التطبيق يشمل: