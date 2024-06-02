شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": 107.3 مليون طن صادرات الغاز المسال عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا رقما قياسياً جديداً خلال الربع الأول من عام 2024 حيث بلغت حوالي 107.3 مليون طن مقارنة بنحو 102.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، أي بمعدل نمو على أساس سنوي حوالي 4.3% ، وهو معدل نمو مرتفع وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أن ذلك يعود إلى استمرار نمو الطلب في السوق العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بفضل تنافسية أسعاره في الأسواق المختلفة التي شجعت العديد من المستهلكين على الشراء من السوق الفوري.



