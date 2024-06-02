شكرا لقرائتكم خبر عن مد 27 ألف كيلو متر شبكات خطوط غاز.. مشروعات توصيل الغاز للمنازل × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى مشروع استخدامات الغاز الطبيعى للمنازل لما يحققه من خدمة حضارية للمواطن مقارنة باستخدام أسطونات البوتاجاز، وكذلك لتقليل كمية استيراد البوتاجاز وتخفيف الضغط على موازنة الدولة ويتضمن موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالى الحالى 2024/2023 الأتى.

1- بالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" استمرار انتظام أعمال مد شبكات خطوط الغاز للقرى ضمن المبادرة.

2- جارى العمل بالشبكات الخارجية والداخلية إلى 721 قرية من قرى المبادرة.

3- وتم الانتهاء من العمل بنحو 535 قرية (485 قرية منها قد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعى).

4- وجارى استكمال باقي القرى، بالإضافة إلى 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية فقط المغذية لها (تم الإنتهاء من 72 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية .

5- تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال مد شبكات خطوط الغاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ حوالي 27 ألف كيلو متر بما يمثل نسبة 47% من إجمالي الشبكات المنفذة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيه 2024 (40 عاما).



