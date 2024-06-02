شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم كأكبر مصدر للغاز المسال بـ23.2 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث بلغت صادراتها خلال الربع الأول من عام 2024، نحو 23.2 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 20.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، بنسبة نمو على أساس سنوي 11.5%، وفقا لتقرير تطورات صادرات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"،تعود غالبية هذه الزيادة في الصادرات إلى تشغيل وحدات الإسالة في محطة LNG Freeport بمعدلات تشغيل أعلى مما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2023، والتي كانت حينها قد بدأت في التشغيل التدريجي، بعد توقف دام لثمانية أشهر بسبب حادثة تسرب غاز الميثان من أحد خطوط شحن الغاز الطبيعي المسال ،ومع تحسن معدلات التشغيل، بلغت صادرات محطة Freeport LNG خلال الربع الأول من 2024 نحو 2.9 مليون طن، بزيادة 1.2 مليون طن عن الربع المماثل من عام 2023.

كما ارتفعت صادرات محطة Calcasieu LNG لتصل إلى 2.9 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023.

جدير بالذكر أن محطة Calcasieu LNG لا تزال في طور التشغيل التجريبي ولم تدخل بعد في طور "التشغيل التجاري" رغم مرور قرابة سنتين منذ بداية تشغيلها، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة بين شركة Venture Global المشغلة للمشروع، والمشترين لإنتاج المشروع بسبب عدم التزامها حسب وصفهم - بتصدير الشحنات المتفق عليها في التعاقدات طويلة المدة المبرمة بين الطرفين، وقد عللت Venture Global سبب ذلك إلى حاجة المحطة إلى مزيد من الاختبارات والفحوصات في مرحلة التشغيل التجريبي.



