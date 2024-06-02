شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم فى مصر.. تطورات أسعار الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق، اليوم، الأحد، والتي تسجل استقرار ملحوظ حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات تراوحت بين 92 و 93 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 103 إلي 110 جنيهات بعد ارتفاع ملحوظ الأيام الماضية جراء زيادة النفوق في المزارع مع موجة الحر الحالية التي شهدتها البلاد.

ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 110 و111 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 84 إلى 85 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 103 جنيهات للكيلو وبعض الأسواق 110 جنيهات، وقد يصل إلي 115 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

وفيما يتعلق بأسعار البيض في السوق المصري فقد سجلت أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي بعد انخفاض كبير مطلع الشهر الجاري.