الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في ميلان اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، إضافةً إلى استعراض المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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