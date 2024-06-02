شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تبدأ فى تركيب عدادات ذكية بالمناطق الأكثر فقدا بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحول الرقمى ورقمنة كافة المهمات بالشبكة القومية للكهرباء هى الحل الجذري للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة الذى يكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المخطط أن يتم وضع عداد ذكى بكل محول أو كشك توزيع بالمناطق الأكثر سرقة للتيار لتتمكن شركة التوزيع من اكتشاف من يتلاعب فى أسرع وقت وبأقل مجهود، لافتا إلى أن هذه الخطة سيتم البدء بها فى المناطق الأكثر سرقة للتيار.

وتابع شاكر: استبدال نظام الممارسة بعداد كودي لسارقي التيار الكهربائي فى مصلحة المخالف نفسه أكثر من الدولة، خاصة وأن المحاسبة بنظام الممارسة يعتمد على تقدير غير دقيق لمعدل الاستهلاك بالإضافة إلى غرامة السرقة والتوصيلات الغير قانونية.



