شكرا لقرائتكم خبر عن «جروب فايف» توقع عقدا مع أرامكو بقيمة 1.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عقدا مع شركة أرامكو السعودية يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مع أرامكو يتضمن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام.
وأضافت أن العقد مع أرامكو بقيمة 1.3 مليار ريال، مشيرة إلى أن المشروع بأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو.
وأفادت بأن مدة العقد 12 شهرا، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مع أرامكو يتضمن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام.
وأضافت أن العقد مع أرامكو بقيمة 1.3 مليار ريال، مشيرة إلى أن المشروع بأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو.
وأفادت بأن مدة العقد 12 شهرا، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2025م.