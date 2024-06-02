الاقتصاد

«جروب فايف» توقع عقدا مع أرامكو بقيمة 1.3 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جروب فايف للأنابيب عقدا مع شركة أرامكو السعودية يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مع أرامكو يتضمن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام.
وأضافت أن العقد مع أرامكو بقيمة 1.3 مليار ريال، مشيرة إلى أن المشروع بأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو.
وأفادت بأن مدة العقد 12 شهرا، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2025م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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