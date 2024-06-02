شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية المستقبلية» توصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الرعاية المستقبلية التجارية، أمس، إلى الجمعية العامة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بلغ مقداره نحو 4.048 مليون ريال، كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023.

