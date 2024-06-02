شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سيرا» توافق على شراء 26.4 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد يوم الخميس الماضي عن طريق وسائل التقنية الحديثة.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 26.4 مليون سهم، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.ويرى مجلس الإدارة ومن يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.وسيمول الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا، من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.