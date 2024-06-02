“روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران”.. ورشة عمل بالغرفة التجارية غداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران

الخليج 365_نجران

تنظم الغرفة التجارية بمنطقة نجران بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وبنك التنمية الاجتماعية غداً، ورشة عمل بعنوان “روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران”، وذلك بمقر الغرفة.

وتتناول الورشة التعريف بالخدمات والبرامج والحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، و بنك التنمية الاجتماعية لروّاد ورائدات الأعمال لتعزيز مشاريعهم الريادية ونموّها، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجههم في قطاع الأعمال، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.