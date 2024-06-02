شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارات زيرو تحت سعر المليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار السيارات مؤخراً بشكل ملحوظ بدءا من شهر مارس وحتي أبريل 2024 لحوالي 24 ماركة بمختلف فئاتهم بدءا من 150 ألفا وحتي 650 ألف جنيه، وإليكم سيارات تحت سعر المليون جنيه، وهي كالآتي:

السيارة شيري تيجو 4 pro المجمعة محليا والتي تم طرها لأول مرة بالسوق المصري وتأتي السيارة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850.000 جنيه للفئة Comfort الأولى ، والفئة Luxury الثانية 925.000 جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا 999.000 جنيه .

أما طراز " نيسان - صني " قد بلغ سعره مليون و200 ألف لدي التجار ولكن بعد التخفيض الآن نجد أن أول فئة جاءت بسعر 695,400 جنيه والفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه والفئة الثالثة بسعر 748,000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه

وتأتي أسعار "هيونداي أكسنت RB" المجمعة محليا بمصانع الشركة في مصر بسعر حالي يبدأ من 689.000 جنيه للفئة الأولي بدلا من 860 ألف جنيه، والفئة الثانية 720.000 جنيه بدلا من 890 ألف جنيه .

أما الفئة الثالثة فسعرها الحالي 755.000 جنيه بدلا من 915 ألف جنيه، والفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد 775.000 جنيه 930 ألف جنيه فيما جاء سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا 810.000 جنيه بدلا من 970 ألف جنيه مصرى

سعر ستروين سى اليزيه 2024:

الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، بدلا من مليون و60 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألف جنيه .

يذكر أن موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر منذ مارس 2024 وحتي الآن سببها هو تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج .