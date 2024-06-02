الذهب يرتفع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع 0.67%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.