شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، عند آخر مستوياته.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري، 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك الأهلي المصري، 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في بنك مصر عند 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس نحو 12.54 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك فيصل الإسلامي عد 12.54 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي 12.53 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.62 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد عند 12.60 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطين 12.46 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الكويت الوطني، 12.51 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

