شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 2-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 2-6-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.2 جنيه للشراء و154.2 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 153.1 جنيه للشراء و154.2 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 153.3 جنيها للشراء و154.2 جنيها للبيع سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 148.7 جنيه للشراء. 154.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 148.9 جنيه للشراء. 154.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 150.2 جنيه للشراء و154.8جنيه للبيع

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