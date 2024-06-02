شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل الإسكندرية لتفقد عدد من مشروعات طرق ينفذها "المركزى للتعمير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الإسكندرية، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لتفقد عدد من مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.