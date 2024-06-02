شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 2-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر11.98جنيه للشراء، و12.98جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.07جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.98 جنيه للشراء.

12.98جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.01جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.07جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.08جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

12.06جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.



