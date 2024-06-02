شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: آليات للتعاون بين مصر والأردن لدفع معدلات التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فاعليات اليوم الأول للبعثة التجارية المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية برئاسه خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعدد من الزيارات الميدانية التي تم تنسيقها مسبقا من قبل مكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن برئاسة منى عبود وذلك لاسواق المنتجات الاردنية المختلفة وفقا لطبيعة المنتجات المشاركة في البعثة حيث التقت كل شركة بالتجار والمستوردين لمنتجاتهم في مواقعهم وأسواقهم التجارية وبحثت كل شركة تفاصيل منتجاتها وامكانية تواجد هذه المنتجات بالسوق الاردني وكذلك الية تسعير المنتج وفقا لاختلاف العملة واجراء معاينة فعلية للمنتجات المنافسة.

التقي أعضاء الوفد المصري الذي ضم 23 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بعدد من الجهات الراعية والداعمة للبعثة

ومنهم رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق وذلك لمناقشة فاعليات وجدول البعثة لضمان تعظيم الاستفادة من اللقاءات الثنائية المزمع تنفيذها غداً الاثنين 3 يونيو

ومن جانبه رحب خالد أبو المكارم رئيس البعثة بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين مشيراً إلي أنه تم مناقشة العديد من سبل واليات التعاون الممكنة بين الطرفين والتي من شأنها أن تدعم التبادل التجاري بين البلدين.



وقال انه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأقتراحات التي تم الدفع بها خلال اللقاء مع رئيس غرفة تجارة الأردن لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ تلك المقترحات بما يصب في مصلحه التعاون بين البلدين ودفع معدلات التبادل التجاري



واثني أبو المكارم على دور مكتب التمثيل التجاري المصري برئاسة المستشارة منى عبود الذي عمل على تنسيق كافة لقاءات رئيس البعثة وكذلك أقتراح جداول اللقاءات مع الجهات المناظرة للمجلس.