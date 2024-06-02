شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعًا بصعود أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة أي في جي القابضة، والمصرية للاتصالات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والسويدي إليكتريك، وجهينة للصناعات الغذائية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 26939 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 32786 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11608 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 5929 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 8557 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 6874 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: سيتي للتحاليل الطبية، وأم بي للهندسة.



كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.08 مليون وثيقة بدلًا من 3.085 مليون وثيقة.

مالت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للشراء، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبالم هيلز للتعمير عدد 100 ألف سهم، 85 سهمًا، 49.6 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1300 سهم، 382.8 ألف سهم، على الترتيب.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، في قطاع الصناعات الغذائية، حققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 68%، وبلغ صافي الربح 479 مليون جنيه بنسبة نمو 41%، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة أسعار بيع المنتجات بقرابة 40% خلال العام الماضي، وبنسبة 20% خلال الربع الأول من 2024.

وفي قطاع الملابس، حققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات بلغت 993.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 689.3 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 119.1 مليون جنيه مقارنة مع 16.2 مليون جنيه.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 239.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 90.9 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 748.5 مليون جنيه مقارنة مع 19.4 مليون جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنه تقرر فتح باب المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية للمشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ، وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها شركة QHRI، وأن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم بالجنيه 0.6776 جنيه.