شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يونيو.. رد فائض مبالغ الاكتتاب في الطرح العام الثانوي لأرامكو والان نبدء بالتفاصيل



وسيبدأ اليوم الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة. النطاق السعري لسهم أرامكو من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.

لتمكين مدير الاستقرار السعري -في طرح أرامكو- من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" .

ويجوز لمدير الاستقرار السعري بموجب ذلك أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم طرح أرامكو بسعر الطرح النهائي. التخصيص الإضافي ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم طرح أرامكو في السوق المالية.

ومن المتوقع أن يوافق التخصيص الإضافي يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم طرح أرامكو عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة. المؤسسات والأفراد ويحق للمؤسسات المكتتبة في

وستجري إجراء عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج السعودية وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

وتعتزم شركة أرامكو عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).

وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.

ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة. بناء سجل الأوامر ويبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات في الفترة من 2 - 6 يونيو، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد من 3 - 5 يونيو، بينما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.

وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.

يبدأ غدا الإثنين اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.

وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس الماضي، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.

وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.

وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. الدمام - شريف احمد - تعلن شركة أرامكو عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) -إن وجد- يوم الثلاثاء 11 يونيو الحالي.وسيبدأ اليوم الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.لتمكين مدير الاستقرار السعري -في طرح أرامكو- من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" .ويجوز لمدير الاستقرار السعري بموجب ذلك أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم طرح أرامكو بسعر الطرح النهائي.ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم طرح أرامكو في السوق المالية.ومن المتوقع أن يوافق التخصيص الإضافي يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم طرح أرامكو عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم طرح أرامكو، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وستجري إجراء عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج السعودية وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.وتعتزم شركة أرامكو عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).وسيصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم طرح أرامكو.ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.ويبدأ بناء سجل الأوامر للمؤسسات في الفترة من 2 - 6 يونيو، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد من 3 - 5 يونيو، بينما يعلن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.وتبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.يبدأ غدا الإثنين اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس الماضي، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.