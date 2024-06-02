شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوطنية للتأمين» توافق على تعديل لائحة «الترشيحات والمكافآت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول للعام 2025م وتحديد أتعابهم.

وقالت إن مراجعي الحسابات هم: برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قيمتها 1,150,000 ريال، وكيه بي إم جي الفوزان وشركاه بأتعاب قيمتها 1,175,000 ريال.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على قرار المجلس بتعيين عبير عبدالإله كعكي – عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينها في 28/09/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/04/2025م، خلفاً للعضو السابق فراس خالد الجريوي – عضو مستقل.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 2,341,178 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.