شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جرير» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة جرير للتسويق نتائج الجمعية العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وبحسب الشركة تضمنت النتائج الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات،