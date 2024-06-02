شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب الشرق» توقع عقودا مع أرامكو بقيمة 1.65 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عدة عقود مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بقيمة تتجاوز 1.650 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).
وأضافت أن مدة العقد 19 شهرا، فيما سيظهر الأثر المالي للعقد من الربع الرابع من العام المالي 2024 / 2025 م الى الربع الرابع من العام المالي 2025 / 2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).
وأضافت أن مدة العقد 19 شهرا، فيما سيظهر الأثر المالي للعقد من الربع الرابع من العام المالي 2024 / 2025 م الى الربع الرابع من العام المالي 2025 / 2026م.