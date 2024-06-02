شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الخليج الأهلية للتأمين» توقع عقدا مع «سراكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني توقيع عقد أمس مع مجموعة سعيد رداد (سراكو) وذلك لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول تتجاوز قيمة العقد 5 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.

وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية اعتباراً من 01 يونيو 2024م، ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2024 و2025 لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.