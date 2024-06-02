شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 9 أعضاء لمجلس إدارة «البابطين للطاقة والاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بقيمة 1,500,000 ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 26/07/2027م.

والأعضاء هم: عبدالعزيز البابطين، سلطان أبابطين، وإبراهيم أبابطين، وخالد أبابطين، وخالد محمد أبابطين، وعبدالكريم البابطين، وعبدالله الجريش، وإبراهيم آل دغرير، وعصام الصقير.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (63,946,968) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقق (1 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.