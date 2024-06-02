شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في الأسواق يسجل 24880 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة 24880 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب ويترقب السوق العالمي للذهب بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي ترسم مستقبل ملامح سعر الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24880 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.