شكرا لقرائتكم خبر عن 36.5 % زيـادة فى كـميـة الصـادرات مـن الأقطان عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأحد النشرة السنوية لإحصاءات القطن (سبتمبر/ أغسطس) للموسم الزراعى عامى 2022 / 2023.

ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالى كمية الصادرات 1.5 مليون قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس)عام 2023 مقابـــل 1.1 مليون قنطــار متــرى (سبتمبر/ أغسطس)عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 36.5%.

وبلغ اجمالى كمية الانتاج من القطن الشعر 2.5 مليون ق .م عام 2023 مقابل 3.3 مليون ق. م عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.5%

وكانت الهند أكثر الدول استيـراداً للقطــن المصرى حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليها 715.0 ألف قنطـار مـترى بنسبـة قدرهــا

48.9% من إجمـالى الكميـة المصــــدرة من أول الموســم حتـــى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2023.

وبلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 54.3 ألف قنطـار مترى من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2023 مقابـل 148.8 ألف قنطـار مترى (سبتمبر/ أغسطس) عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهـا 63.5٪ وذلك بسبب زيادة نسبة الصادرات .

وبـلـغ إجمالى المخــزون الفعلى مـن القــطـن الشـعـر 504.4 الف قنطـار متر في 31 أغســطـس عام 2023 مقــابــل 538.8 الف قنطـار متـــرى فى 31 أغسطس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪ وبلــغت كـميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط 430.8 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 85.4% ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 394.9 ألف قنطــار متـرى بنســــبة قدرها 78.3 ٪ من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس عام 2023 .

وتتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2023 فى محافظة الدقهلية حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 118.8 ألف قنطارمترى بنسبة قدرها 23.6٪ تليها محافظة الغربية 100.3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.9٪ من إجمالى الأقطان الموجـودة هذا الموسم .

وبلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2023 الرتب العالية الجودة (جود/ فج ) حيث بلغت 259.2 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 51.4٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 9,185 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 9,36٪ من إجمالى المخزون هذا الموسم .

وبلغ إجمــالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 10.7 ألف قنطـار مترى فى 31 أغسطــس عام 2023 مقابل 11.1ألف قنطـــار مترى فى 31 أغسطس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5,3٪ .

