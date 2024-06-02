شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على انتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة «البابطين الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاسشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربعية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ 175000 ريال.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2023م .

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.700.000) ريال على المساهمين عن النصف الاول من عام 2023م ، بواقع (0.5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علي أن يكون تاريخ التوزيع يوم الاربعاء الموافق 12/06/2024 م

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م

وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ من تاريخ 24/02/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 23/02/2027م.

والأعضاء هم: منصور أبابطين، وعبدالعزيز البابطين، وعبدالله أبابطين، وسعود الهدلق، وحمد حمد السلامة، ومحمد العليق.

وأوضحت الشركة أن صرف الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2023م ســـوف تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/06/2024م وذلـك بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم.

علماً بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس الموافق 30/05/2024م و المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وستنفذ عملية الصرف عن طريق بنك الرياض بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.