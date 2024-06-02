شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوطنية للبناء» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة 8:00 مساءً من مساء يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة ديليوت & توش محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (2,130.000) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ ( 125,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وتضمن النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

