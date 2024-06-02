شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي للدواجن»: استقالة وتعيين أعضاء في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة بلدي للدواجن للتجارة، الخميس الماضي، الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة سعد ظافر سعيد الفطاحين (عضو مستقل).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الفطاحين تقدم بالاستقالة نظراً لظروفه الشخصية.

ووافق المجلس على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عادل عبد الرحمن علي آل محي (عضو غير تنفيذي ) والذى تقدم بها بتاريخ 30-5-2024م وذلك لظروفه الشخصية

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس ثامر عبد العزيز عبد المحسن أبانمي (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 30/05/2024م ممثلا عن شركة المنجم للأغذية على أن يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية.

والمهندس ثامر عبد العزيز عبد المحسن يحمل درجة بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك سعود سنة التخرج 1996.

ويشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المنجم للأغذية ومدير تنفيذي سابقا في شركة المراعي ونائب الرئيس التنفيذي سابقا في مجموعة الراجحي الصناعية وفى شركة سابك شغل عدة مناصب بها سابقا.

وقرر مجلس الإدارة بتاريخ 30-5-2024 م بالموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بثيع العواشز (عضو غير تنفيذي ) والذى تقدم بها لظروفة الشخصية.

ووافق مجلس الإدارة على تعيين عبد الله عمر عبد الله باوزير (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 30/05/2024م ممثلا عن شركة المنجم للأغذية على أن يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية.

وعبد الله عمر عبد الله باوزير يحمل درجة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود سنة التخرج 1992.

ويشغل منصب رئيس الشؤون المالية في شركة أبناء عبد الله العلي المنجم وأيضا كان يشغل سابقا رئيس الشؤون المالية في شركة المنجم للأغذية وأيضا كان يشغل مدير مالى في شركة مصنع أغذية الخليج للتموين وأيضا كان يشغل منصب مدير المراجعة في شركة أرنست ويونغ.

وأضافت الشركة أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.