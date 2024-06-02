شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطرح العام الثانوي.. سهم أرامكو يتعرض لضغط هبوطي والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي هذا الهبوط من سهم أرامكو رغم تحوّل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» للصعود بعد سلسلة من الخسائر اليومية، إذ يرتفع المؤشر الآن بـ 0.48% إلى 11,554 نقطة. هبوط سعر سهم أرامكو وجاء الهبوط لأسعار أسهم أرامكو عقب الإعلان عن نية الشركة في طرح أكثر من مليار في السوق السعودية.

وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس الماضي، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي. الطرح العام الثانوي وبحسب بيان على تداول السعودية فإن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتضمن طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة، ما يعادل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة.

ويعد هذا الطرح هو الثاني لشركة أرامكو بعد الطرح العام الأولي في عام 2019 الذي شمل حوالي 1.5% من أسهم الشركة. اكتتاب الأفراد ويبدأ غدا الإثنين اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.

وعينت شركة أرامكو كل من البنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة بخصوص الطرح العام الثانوي للشركة. رد الفائض وستعلن شركة أرامكو عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) -إن وجد- يوم الثلاثاء 11 يونيو الحالي. بينما ستكون فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%) في الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2024.

وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.

وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. الدمام - شريف احمد - يتعرض سهم أرامكو لضغط هبوطي، اليوم الأحد، في سوق الأسهم السعودية ، إذ هبط السهم حتى الآن 2.59% ليصل إلى 28.30 ريال للسهم.ويأتي هذا الهبوط من سهم أرامكو رغم تحوّل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» للصعود بعد سلسلة من الخسائر اليومية، إذ يرتفع المؤشر الآن بـ 0.48% إلى 11,554 نقطة.وجاء الهبوط لأسعار أسهم أرامكو عقب الإعلان عن نية الشركة في طرح أكثر من مليار في السوق السعودية.وكان سهم أرامكو قد تداول الخميس الماضي، عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.وبحسب بيان على تداول السعودية فإن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتضمن طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة، ما يعادل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة.ويعد هذا الطرح هو الثاني لشركة أرامكو بعد الطرح العام الأولي في عام 2019 الذي شمل حوالي 1.5% من أسهم الشركة.ويبدأ غدا الإثنين اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.وعينت شركة أرامكو كل من البنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة بخصوص الطرح العام الثانوي للشركة.وستعلن شركة أرامكو عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) -إن وجد- يوم الثلاثاء 11 يونيو الحالي. بينما ستكون فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%) في الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2024.وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.