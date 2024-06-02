شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عطاء التعليمية» الفصلية إلى 10.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة عطاء التعليمية صافي ربح في الربع الثالث من عامها المالي المنتهي في 30 أبريل 2024، (9 أشهر) يقدر بنحو 10.899 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 1.6%، مقارنة بـ10.726 مليون ريال في الربع المماثل من الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى الاستحواذ على حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الألسن – جيل المجد).

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 0.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب الاقتراض المتعلق بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الألسن – جيل المجد)، بشراء أرض عرقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السايبور.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي والعائد إلى انخفاض إيراد قطاع التدريب, بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 7%.

وبحسب بيان الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الاستحواذ علي حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الألسن – جيل المجد) وزيادة الإيرادات في القطاع التعليمي بنسبة 4%.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 2% وذلك علي الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 24% بسبب الاقتراض المتعلق بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الألسن – جيل المجد) وبشراء أرض عرقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السايبور.