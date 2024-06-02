شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فرص استثمارية تطرح في معرض التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق عصر غد الإثنين معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ويستمر حتى الثلاثاء في مقر الغرفة الرئيس.

ويهدف المعرض الذي ينطلق عند الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً إلى تمكين قطاع الأعمال من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال التقني، وتحقيق وبناء الشراكات الناجحة من خلال المشاركين والمهتمين في المعرض والمستثمرين من رجال ورواد الأعمال. فرص استثمارية يُعد المعرض منصة جاذبة وفريدة لالتقاء المُهتمين والمختصين ورواد الأعمال بهدف عقد الشراكات الناجحة من خلال عرض الفرص الاستثمارية أمام رواد و رائدات الأعمال والمبرمجين من قبل المستثمرين في المجال التقني، لأجل التوسع في الأعمال من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تُحقق الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والناتج المحلي.

ويشهد المعرض مُشاركة العديد من الجهات التمويلية والمُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض برامجهم التمويلية المبتكرة اما رواد الاعمال من أصحاب التطبيقات الإلكترونية.

ويتضمن المعرض في يومه الأول لقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الخطوات الأولى لتأسيس شركات متوسطة وصغيرة حتى تصل إلى حجم استثماري كبير، وكيفية إدارة وتطور المشرع ليحقق عائد استثماري يُساهم في الناتج المحلي الاقتصادي.

ويشمل اليوم الثاني للمعرض لقاء يستعرض 10 فرص استثمارية أمام المُستثمرين المُهتمين في مجال التطبيقات الالكترونية والتجارة الإلكترونية.

ويهدف اللقاء من جهة ثانية الى تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، والذي يأتي لتمكين رواد و رائدات الأعمال أصحاب التطبيقات الإلكترونية والمبرمجين والمُهتمين للوصول بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الريادة، وتحويلها إلى منشآت كبيرة.