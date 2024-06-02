شكرا لقرائتكم خبر عن رياح عكسية تهدد أسعار الذهب في النصف الثاني من عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام حيث بلغ المعدن ذروته بالقرب من 2450 دولارًا في أوائل شهر مايو المنقضي، لكن مع ذلك هناك بعض الرياح العكسية التي قد تهدد المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام، وفق ما ذكر موقع دايلي إف إكس. تراجع الزخم الصعودي ومع ذلك ووفق ما ذكر محللون فقد بدأ الزخم الصعودي يتضاءل مؤخرًا مع تراجع الذهب بأكثر من 4% من أعلى مستوياته في جلسات التداول القليلة الماضية.

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ويشير تصحيح الأسعار إلى إمكانية حدوث تحول في رغبات و معنويات المستثمرين حيث من المرجح أن يبحث المضاربون على الارتفاع السوقي في أسواق أخرى.

قال محللون أنه بالنظر إلى البيانات الحالية فقد تستمر حالة الضعف الجزئية في سوق الذهب على المدى القريب أي خلال أشهر معدودة. عامل التضخم قد يجبر التضخم الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على الحفاظ على موقف تقييدي لفترة أطول ما يمكن أن يعزز الحالة الهبوطية للأصول غير ذات العوائد مما يوجد بيئة هبوطية للمعدن الأصفر. نقطة السعر الحاسمة بالنسبة للمتداولين، فإن نقطة السعر الحاسمة التي يجب مراقبتها هي منطقة الدعم البالغة 2335 دولارًا.

تمثل هذه المنطقة التقاء المؤشرات الفنية بما في ذلك خط الاتجاه الرئيسي ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لارتفاع مارس إلى مايو، ما يعني أن منطقة الاختراق تحت مستوى 2335 دولارًا مصحوبة بحجم تداول أعلى من المتوسط ما قد يؤدي إلى حالة مشهودة لعمليات بيع قوية. تراجع أعمق وبحسب المحللين، فإذا انخفض السعر إلى مستوى 2335 دولارًا فإن ما يجب النظر إليه هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا والذي يقع حاليًا عند 2325 دولارًا.

قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى حدوث تراجع أعمق مع وجود عوامل مؤثرة هبوطية محتملة حول منطقة 2265 دولارًا. السيناريو الإيجابي ومع ذلك، فإن هذا السيناريو ليس مطلقا تماما، فإذا ذهب المضاربون على الارتفاع ودفعوا الأسعار إلى الأعلى فإن خط المقاومة الأولية سيلوح في الأفق عند سعر 2365 دولارًا ثم يليه سعر 2377 دولارًا لأوقية الذهب.

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وفي هذه الحالة فقد يؤدي تجاوز هذا السقف إلى إضعاف المعنويات الهبوطية وتمهيد الطريق للارتفاع أمام الذهب ليصل إلى سعر 2420 دولارًا. أسعار الذهب شهدت أسعار الذهب علي المستوي العالمي تراجع للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الجمعة في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بشأن أسعار الفائدة.

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 2330.44 دولار للأونصة بعدما هبط 1 % كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % إلى 2328.60 دولار.

زاد الدولار بنسبة 0.5 % بينما تراجع الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو.