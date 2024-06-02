شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 138 شركة

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نمو - السوق الموازية

النطاق السعري لسهم أرامكو

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 11625 نقطة، وبتداولات بلغت 5.609 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 223.915 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.235 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 138 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 81، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، وشاكر، والمواساة، وعلم، والباحة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، والتصنيع، ومعادن، وصناعة الورق، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.9%، عند 26116 نقطة، وبتداولات بلغت 68.811 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون سهم، فيما كانت القيمة السوقية نحو 53.316 مليار ريالوارتفعت أسهم 25 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.وبدأ ليوم الأحد، الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لسهم أرامكو ما بين 26.7 ريال، و29 ريالا للسهم الواحد.ويبدأ غدا الإثنين اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، بشرط وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، فيما ينتهي يوم الأربعاء المقبل.