شكرا لقرائتكم خبر عن «ينساب»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 562,500,000 ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-25 الموافق 2024-07-31، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-16 الموافق 2024-08-20.