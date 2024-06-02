شكرا لقرائتكم خبر عن «العرض المتقن» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ135 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 135 مليون ريال، فيما ستكون مدة التمويل حتى 1 يونيو 2025.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تسهيلات ائتمانية لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.