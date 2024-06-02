الاقتصاد

«العرض المتقن» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ135 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 135 مليون ريال، فيما ستكون مدة التمويل حتى 1 يونيو 2025.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تسهيلات ائتمانية لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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