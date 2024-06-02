شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: تأجيل موعد التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بناءً على توصية أمين التنظيم المالي بتأجيل موعد تصويت المساهمين على مقترح التنظيم المالي والمقرر يوم الثلاثاء القادم الموافق 04/06/2024م حتى يتم الفصل في اعتراض الشركة عليه من قبل محكمة الاستئناف.

وكانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 1445/11/08 هـ، الموافق 2024/05/16م دعوة المساهمين للتصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي بناء على القرار الصادر من دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة بشأن قضية الإفلاس رقم (103 بتاريخ 1444هـ).

وكانت الشركة قد اعترضت على القرار محكمة الاستئناف بتاريخ 20/11/1445 هـ الموافق 28/05/2024م والمعلن عنه في تداول بتاريخ 21/11/1445 هـ الموافق 29/05/2024م.

وسوف تعلن الشركة عن موعد التصويت الجديد بعد صدور حكم محكمة الاستئناف.