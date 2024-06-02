انطلاق الدورة التدريبية عن الاتجاهات الحديثة فى مجال المستحضرات الصيدلانية المشعة

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القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية والمنسق الوطني للدورة الدورة التدريبية عن الاتجاهات الحديثة البحثية والتقنية في مجال المستحضرات الصيدلانيّة المشعة.

وحضر الافتتاح الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة والدكتور حسن صالح رئيس شعبة التطبيقات الصناعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع، والدكتور طارق المغربي الاستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع وتنظم الدورة الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي ستعقد على مدار خمسة أيام.

وقال الدكتور تامر صقر المنسق الوطني للدورة بأن المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية من أهم المستحضرات التي تدعم تخصص الطب النووي التشخيصي والعلاجي.

وتتكون المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية من النظائر المشعة وهي المسئولة عن التأثير الفارماكولوجي للدواء، والتي قد تكون محمولة على طواقم مجفدة طبية، وهي المسؤولة عن التوجيه الدوائي داخل الجسم. ويعتبر توفير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بإنتاج محلي من أحد أولويات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية.

وأوضح الدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الهدف الأساسي للدورة هو تقديم الخبرات والمعلومات الضرورية لتأهيل الكفاءات المتخصصة من الدول العربية في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لإستخدامها في التشخيص والعلاج، وكذا الإطلاع بشكل عميق على كل ما هو جديد بحثياً وتقنياً في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، بما يخدم فتح آفاق علمية جديدة في هذا المجال وبما يتيح التعاون العربي في عدد من المشاريع البحثية بين المدارس العلمية العربية المختلفة، وأن الهيئة العربية تامل صياغة مشروع بحثي جديد في هذا المجال الحيوي الذي يهم جميع الدول العربية.

وأضاف الدكتور تامر صقر المنسق الوطني للدورة بأن البرنامج العلمي للدورة يشمل مناقشة كافة الجوانب النظرية والعملية عن إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وعرض كل ما هو جديد على المستوى الدولي في أبحاث علوم التطبيقات النووية في مجال الصيدلة الإشعاعية وربطها بالتكنولوجيات الحديِثة وذلك من خلال محاور عدة وتشمل:

· تعريف المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العلاجية والتشخيصية وتطبيقاتها الطبية.

· تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال بحوث المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

· تطبيقات النظائر المشعة الجديدة على المستوى الدولي في مجال بحوث المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

· تطبيقات الذكاء الإصطناعي في مجال بحوث المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

· التقييم السريري وما قبل السريري في مجال بحوث المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

وقد أضاف سيادته ان من اهم ما تشمله الدورة زيارة قسم التطبيقات الطبية بكلية النانو تكنولوجي التابعة لجامعة القاهرة وستقوم الاستاذة الدكتورة رباب الشريف عميد الكلية باستعراض الأنشطة واهم التجهيزات والمعامل بالكلية.

وبدأت محاضرات اليوم الأول بعرض من الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة والذي استعرض فيها أنشطة المركز في مجالات بحوث وتطبيقات وانتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة، وتلاها عرض من الدكتور محمد عبد المطلب رئيس شعبة انتاج النظائر المشعة بمركز المعامل الحارة عن المستحضرات الصيدلانية المشعة التشخيصية، ثم عرض من الدكتور تامر صقر المنسق الوطني للدورة عن المستحضرات الصيدلانية المشعة العلاجية.

ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار خمسة أيام ويحضرها عدد 34 مشارك من الكوادر من 9 دول عربية وتشمل تونس والأردن والسعودية وسوريا والعراق ولبنان واليمن والمغرب ومصر.



وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن المشاركون في الدورة سيحصلون على فرصة للتدريب العملي وهو من أهم مايميز برامج التدريب في هيئة الطاقة الذرية المصرية وسيشمل التدريب العملي مجالات تحضير وتوصيف المواد النانونية وكذلك كيفية التشخيص والعلاج باستخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة لتعزيز قدرات المشاركين في مجال الصيدلة الإشعاعية. وان الهيئة تامل ان يخرج المشاركون بالدورة ببرامج تدريبية متخصصة للتدريس بالجامعات بالدول العربية في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة لديها خبرات متقدمة في مجال إنتاج النظائر المشعة وكذلك في إنتاج النظائر للاستخدامات الطبية وتحويلها لمستحضرات صيدلانية مشعة للتشخيص والعلاج، وأن هذه الدورة تعمل على تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية من الدول العربية للتعرف على الإتجاهات الحديثة البحثية والتقنية في مجال المستحضرات الصيدلانية المشعة. خاصة في أطار سعي الدول العربية للوصول للتكامل في إنتاج وتداول المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية للنهوض بالكفاءة الصحية للمواطن العربي وتوحيد المفاهيم في هذا المجال على الصعيد العربي.