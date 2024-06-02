شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن حديد عز بالسوق المصرى اليوم الأحد.. 40 ألفا و700 جنيه تسليم أرض المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل وتطورات أسعار الحديد والصلب في السوق المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024، وسجل سعر حديد عز حاليًا 40700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

في ذات السياق سجل سعر طن حديد بيشاي نحو 40500 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بنحو 40500 جنيه، وحديد المصريين بـ 40500 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ38500 جنيه للطن وحديد المراكبي بـ 38500 جنيه، وسجل سعر حديد الجيوشي نحو 37500 جنيه للطن، في حين يسجل متوسط سعر منتجات المصانع الاستثمارية من حديد التسليح ما بين 35500 و36 ألف جنيه للطن.

ويشهد قطاع حديد التسليح حالة من الرواج الملحوظ مع ارتفاع معدلات التشغيل في شركات المقاولات والتطوير العقاري، بعد فترة طويلة عانى فيها السوق من ارتفاع معدلات الركود وانخفاض المبيعات في كافة المصانع ولاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أسعار حديد التسليح.