التموين: صرف الخبز المدعم بسعر 125 قرشا للرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز لكل الفئات .

وبمجرد بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ فكرة صرف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة 125 قرشا للرغيف، سيتم الإعلان عن آليات وطريقة صرف الخبز من المخابز البلدية، حيث من المقرر أن يتم توفير كارت خبز من خلال البريد وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وربط المنظومة بالنظام الإلكتروني، ويتم شحن كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين بقيمة النقود التي يرغب المواطن شراء الخبز بها .

وتطرح الوزارة، الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، بدلا من 5 قروش بعد زيادته .