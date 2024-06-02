التموين: صرف 10 كيلو دقيق شهريا للفرد على البطاقة التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على بطاقة التموين، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق والتي غالبا في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.

وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيف شهريا بسعر الرغيف 20 قرشا، وبسعر إجمالي 30 جنيها لعدد الـ 150 رغيف، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم وهو 10 كيلو شهريا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلا من الخبز.