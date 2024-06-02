شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا للشراكة الاستراتيجية.. البنك الأهلى المصرى يجدد التعاون مع فيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، والتي امتدت شراكتهما منذ عام 1994، حيث أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة فيزا كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك من خلال تقديم مزيدا من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التطور الرقمي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مؤكدا أن ذلك التعاون يعد استكمالا الى ما تحقق من دفع وتيرة التحول الرقمي في مصر، من خلال تحقيق نمو ملحوظ للمدفوعات الرقمية، عن طريق تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء المصريين والشركات من أجل دعم التجارة الرقمية في مصر، إضافة إلى تقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، وجذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تجديد التعاون مع شركة فيزا يأتي بمثابة استكمالا للتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتضمن أسورة الدفع الإلكتروني، وبطاقات الخصم المباشر للشركات وبطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية للأفراد، والبطاقات الائتمانية " Infinite & Signature "، مؤكدا أن تجديد تلك الشراكة توفر حلول دفع جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة، مشيرا الى أن التعاون مع فيزا يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء في مختلف أنحاء مصر، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.

وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن البنك الأهلي المصري يسعى دائما إلى توسيع خدماته ومنتجاته لتضم أدوات جديدة مبتكرة لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول شركة فيزا لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية وجذب مزيد من العملاء.

ومن جانبها أعربت ليلي سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا في منطقة شمال افريقيا و المشرق و باكستان عن اعتزازها بامتداد الشراكة مع البنك الأهلى إلى أكثر من 30 عامًا، و الفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي. وأضافت: "لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية. لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر. وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري".

كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر عن فخرها بامتداد هذه الشراكة طويله الأجل مع البنك الأهلي المصري، واستمرار مواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحه إن تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تقابل احتياجات شرائح عديدة من المجتمع مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.