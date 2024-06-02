شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الأغذية" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجعت 8 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وانخفض قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.6%، ونزلت قطاعات مواد البناء، والخدمات التعليمية، والبنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

فيما ارتفعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، وصعد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وقفزت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، 0.4%، 0.3%، على الترتيب، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.808 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 582.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.91%، والعرب على 5.14%، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 69.5 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 26869 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5896 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 6838 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1645 نقطة.